В массовой аварии на выезде из Рязани пострадали двое. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в среду, 10 июля, на выезде из Рязани произошла массовая авария. Примерно в 11:55 на 200-м километре трассы М-5 столкнулись четыре иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 33-летний житель Тверской области на Honda врезался в остановившийся перед ним Chevrolet Lacetti под управлением 24-летнего рязанца. От удара Chevrolet отбросило на ехавшие по «встречке» Renault Duster с 47-летним водителем и Nissan Almera, за рулем которого был 23-летний житель Калужской области.
В результате травмы получили две женщины — пассажирки Honda и Nissan. Их доставили в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДиректор департамента лесного хозяйства Владимирской области ушел в отставку
|
cледующая новость →Экс-начальницу владимирского филиала Бюро технической экспертизы обвинили в мошенничестве
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.