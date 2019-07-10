Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:14, 10 июля 2019 1 021
 0    0

В массовой аварии на выезде из Рязани пострадали двое. Фото

В массовой аварии на выезде из Рязани пострадали двое. Фото

Фото: УМВД по Рязанской области

Утром в среду, 10 июля, на выезде из Рязани произошла массовая авария. Примерно в 11:55 на 200-м километре трассы М-5 столкнулись четыре иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 33-летний житель Тверской области на Honda врезался в остановившийся перед ним Chevrolet Lacetti под управлением 24-летнего рязанца. От удара Chevrolet отбросило на ехавшие по «встречке» Renault Duster с 47-летним водителем и Nissan Almera, за рулем которого был 23-летний житель Калужской области.

В результате травмы получили две женщины — пассажирки Honda и Nissan. Их доставили в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 61 014
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 42 190
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
16:20, 3 июля 2019 33 903
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
12:10, 9 июля 2019 31 570
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 26 270
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум