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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Мусорный полигон в Божаткове выведут из границ Рязани. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили на публичных слушаниях по изменению площади областного центра.
Границы Рязани намерены уменьшить на 46,5 гектара, чтобы вывести мусорный полигон в Божаткове за черту города. Как пояснил директор регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» Валерий Матюхин, это требуется для получения финансирования на рекультивацию свалки.
Закрытие полигона намечено на 2021 год. К этому времени должен заработать «Экопарк» регионального оператора, который займется раздельным сбором мусора.
На слушаниях зарегистрировалось 12 человек, которые дополнительных вопросов не задавали. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.