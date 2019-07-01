В Рязанской области «Тойота» врезалась в грузовик

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Фото: Издательство «Пресса»
В села Путятино Рязанской области Toyota врезалась в грузовик, сообщило издательство «
Авария произошла в воскресенье, 30 июня, на 310 километре трассы М-5.
Женщина из Ульяновска на легковушке выехала на «встречку». Там она столкнулась с грузовым автомобилем Scania, которым управлял водитель из Новосибирска.
По предварительным данным, водитель Toyota уснула за рулем. С травмами ее доставили в больницу.
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