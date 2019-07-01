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В Липецкой области школьница прострелила себе ногу из ружья. Об этом написал интернет-портал «
Ранение получила пятнадцатилетняя жительница Измалковского района 30 июня. Школьницу госпитализировали с открытой раной бедра в ЦРБ.
Как сообщила сама девушка, ранение она получила по своей неосторожности, стреляя из пневматического оружия. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.