Единый день выпускника и стрельба в Кальном. Главные новости выходных, 29 и 30 июня

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Закончилась последняя неделя июня. Вспомним, что важного произошло в Рязанской области в минувшие выходные.
Главная тема прошедших выходных — празднование Единого дня выпускника. Торжества состоялись на Соборной площади в ночь с 28 на 29 июня. Хедлайнером ночи стал рэпер Feduk. Журналист RZN.info
Любимов опубликовал фото с выпускного дочери и
Чуть позже опубликовали видео, где «Большой выпускной»
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