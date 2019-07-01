Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:19, 1 июля 2019 78
 0    0

Единый день выпускника и стрельба в Кальном. Главные новости выходных, 29 и 30 июня

Единый день выпускника и стрельба в Кальном. Главные новости выходных, 29 и 30 июня

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Закончилась последняя неделя июня. Вспомним, что важного произошло в Рязанской области в минувшие выходные.

Главная тема прошедших выходных — празднование Единого дня выпускника. Торжества состоялись на Соборной площади в ночь с 28 на 29 июня. Хедлайнером ночи стал рэпер Feduk. Журналист RZN.info подготовил подробный фоторепортаж.

Любимов опубликовал фото с выпускного дочери и поздравил всех, кто в этот день отправился во взрослую жизнь. Присоединилась к поздравлениям и Юлия Рокотянская, которая посетила выпускной вечер школы №60.

Чуть позже опубликовали видео, где «Большой выпускной» показали за одну минуту, а RZN.info собрал самые атмосферные снимки из Instagram-аккаунтов рязанских выпускников.

К другим новостям. Экологи рассказали о причинах обмеления Оки.

На улице Грибоедова открыли проезд по еще одному участку.

Сорокина поручила отремонтировать мост через Трубеж. Помимо этого, она рекомендовала следить за сроками ремонта улиц Грибоедова и Подгорой.

Рязанка пожаловалась на «автомобильный ад» на Ласковском озере.

Рязанский писатель, член Союза журналистов России Лариса Комракова пригласила всех желающих на презентацию книги «По душам о самом главном». Мероприятие состоится 19 июля.

С 1 июля в Рязани подорожает газ. Соответствующее постановление с новыми тарифами опубликовала региональная энергетическая комиссия.

В Кальном местные жители устроили стрельбу во дворе дома. Чуть позже в полиции рассказали о причинах конфликта.

В Солотче открыли «Экологическую тропу Паустовского». Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от семи до почти тридцати километров промаркировали и оборудовали информационными стендами.

Независимая экспертиза признала озеро «Дикая Утка» природным. Экспертизу провели на деньги, собранные активистами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 241
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 33 269
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 442
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 965
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 14 074
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
Все новости
Форум