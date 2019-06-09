Мэрия напомнила рязанцам о необходимости соблюдать правила поведения на воде

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Рязанцам напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на воде. Информацию об этом разместили на
Всего на территории областного центра работают шесть пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица около санатория и на Лысой горе, а также три купальных зоны на Борковских карьерах №№1, 2, 3.
«В рамках подготовки пляжей к купальному сезону на них была проведена большая работа: произведено обследование и очистка дна и прибрежной территории, взяли пробы воды и песка на анализ», — уточнили в администрации.
На официальных пляжах работают медпункты и дежурят спасатели и полиция, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.
Администрация обратилась ко всем отдыхающим с просьбой купаться только на безопасных, оборудованных пляжах, не купаться в нетрезвом состоянии и в ночное время, внимательно следить за своими детьми.
Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Рязани утонул подросток. Тело 14-летнего мальчика
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