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19:31, 9 июня 2019 232
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Мэрия напомнила рязанцам о необходимости соблюдать правила поведения на воде

Мэрия напомнила рязанцам о необходимости соблюдать правила поведения на воде

Рязанцам напомнили о необходимости соблюдать правила поведения на воде. Информацию об этом разместили на сайте мэрии.

Всего на территории областного центра работают шесть пляжей: на озере Ореховое, в Солотче на реке Старица около санатория и на Лысой горе, а также три купальных зоны на Борковских карьерах №№1, 2, 3.

«В рамках подготовки пляжей к купальному сезону на них была проведена большая работа: произведено обследование и очистка дна и прибрежной территории, взяли пробы воды и песка на анализ», — уточнили в администрации.

На официальных пляжах работают медпункты и дежурят спасатели и полиция, подготовлены необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установлены урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.

Администрация обратилась ко всем отдыхающим с просьбой купаться только на безопасных, оборудованных пляжах, не купаться в нетрезвом состоянии и в ночное время, внимательно следить за своими детьми.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Рязани утонул подросток. Тело 14-летнего мальчика подняли из Оки в черте города.


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