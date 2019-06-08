В спасском селе пенсионер покончил с собой

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Фото: Pixabay.com
В одном из сел Спасского района 77-летний пенсионер покончил с собой. Об этом в субботу, 8 июня, пишет «
По данным издания, трагедия произошла 31 мая. Как сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Корнеева, мужчина жил с дочерью.
Следователи начали проверку.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.