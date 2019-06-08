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Рязанцев пригласили на мастер-класс по написанию рэпа. Об этом сообщил
В субботу, 8 июня, в 18:00, на Лыбедском бульваре пройдет концертная программа, а также мастер-класс от рэпера КАС на тему «Культура гострайтинга. Как написать хороший рэп-текст?».
Кроме того, в воскресенье, 9 июня, в 18:00, на танцверанде ЦПКиО пройдет концерт «Дружное воскресенье». Для зрителей выступят рязанские солисты, вокальная студия «Звездная мастерская», музыкальная студия для детей и взрослых «Школа рока», студия вокала и жестовой песни «Панда-music», хореографический ансамбль «Карусель», студия танца «Art-Dance», ансамбль народного танца «Лель», ансамбль «Русский квас» и народная кавер-группа «Балалайка-62».
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