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13:49, 8 июня 2019 352
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«Перекресток» начнет продавать еду в долг

«Перекресток» начнет продавать еду в долг

Российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток». Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме, пишут «Ведомости».

Предполагается, что виртуальная карта позволит потребителям делать покупки в «Перекрестке» в кредит с льготным периодом. Оформлять их будут во всех супермаркетах по паспорту при одобрении кредитного лимита.

Виртуальная карта начнет работать только для бесконтактной оплаты в магазинах этой сети,

«Расплатиться ею в других магазинах будет нельзя», — подчеркнули представители банка и сети.

Главный финансовый директор X5 Светлана Демяшкевич заявила, что карта рассрочки — это «рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высокой кредитной нагрузкой».


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