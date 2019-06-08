«Мира и успехов в труде». Любимов поздравил рязанцев с Днем социального работника

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Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем социального работника. Сообщение опубликовано на
Глава региона поблагодарил работников за «добросовестный труд, преданность избранной профессии, отзывчивость и огромную самоотдачу».
«Вы принимаете участие в судьбах ветеранов, людей старшего возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Рязанские социальные работники — это и хорошие помощники, и добрые друзья тех, кого они опекают», — говорится в сообщении.
Политик пожелал сотрудникам и ветеранам отрасли «крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, успехов в труде на благо жителей Рязанского региона!»
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