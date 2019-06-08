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Фото: Pixabay.com
В субботу, 8 июня, электричка «Москва — Рязань» насмерть сбила девочку на перегоне между станциями «Быково» и «Люберцы». Об этом сообщает агентство городских новостей «
Авария произошла примерно в 14:50. Как пояснила, помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская, по предварительным данным, девочка была не одна: она переходила железнодорожные пути с двумя подругами на запрещающий сигнал светофора.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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