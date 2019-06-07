В Сараях столкнулись «Митсубиши» и «четырнадцатая»

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Фото: Издательство «Пресса»
В центре поселка Сараи столкнулись Mitsubishi и «ВАЗ-2114», пишет издательство «
Авария произошла в пятницу, 7 июня, у одного из административных зданий.
В ГИБДД отметили, что водитель иномарки не пропустил движущуюся навстречу «четырнадцатую».
В результате аварии «ВАЗ-2114» получили существенные повреждения.
Никто не пострадал.
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