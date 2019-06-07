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18:14, 7 июня 2019 348
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Рязанский минтранс планирует отремонтировать мост через Оку по гарантии

Рязанский минтранс планирует отремонтировать мост через Оку по гарантии

Рязанский минтранс планирует отремонтировать мост через Оку по гарантии. Об этом в ответ на запрос RZN.info сообщило министерство.

В прошлом году завершилась реконструкция моста. Несмотря на это, качество дорожного полотна вызвало множество нареканий. На сегодняшний день рассматриваются различные пути устранения неровностей.

Если минтранс примет окончательное решение о проведении работ, то ремонт пройдет силами подрядной организации, без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Как следует из официального ответа минтранса, «в целях наименьшего причинения неудобств участникам дорожного движения работы проведут либо по окончании летнего сезона, либо в ночное время».


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