RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На посту в Дягилеве задержали объявленного в розыск лжегазовщика. Мошенник обворовывал пенсионеров, представляясь сотрудником газовой службы,
По предварительной информации, житель Михайлова высматривал на улицах пожилых людей, незаметно провожал их до дома, а затем приходил в форме, похожей на спецодежду работников газовой службы. В квартирах злоумышленник отвлекал хозяев и находил их сбережения. Полицейские установили, что он украл 50 тысяч рублей у 80-летней женщины и 300 тысяч — у 88-летнего мужчины.
Полиция завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Оперативники установили личность злоумышленника и его машину. Его объявили в розыск.
Подозреваемого остановили на посту ДПС «Дягилевский». 26-летнего мужчину задержали.
«В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям», — отметили в пресс-службе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ калужском пруду утонул 52-летний мужчина
|
cледующая новость →В Рязани пройдет всероссийский парад влюбленных
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.