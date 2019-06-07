Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:38, 7 июня 2019 338
 0    0

На посту в Дягилеве задержали объявленного в розыск лжегазовщика

На посту в Дягилеве задержали объявленного в розыск лжегазовщика

На посту в Дягилеве задержали объявленного в розыск лжегазовщика. Мошенник обворовывал пенсионеров, представляясь сотрудником газовой службы, сообщила пресс-служба регионального УМВД

По предварительной информации, житель Михайлова высматривал на улицах пожилых людей, незаметно провожал их до дома, а затем приходил в форме, похожей на спецодежду работников газовой службы. В квартирах злоумышленник отвлекал хозяев и находил их сбережения. Полицейские установили, что он украл 50 тысяч рублей у 80-летней женщины и 300 тысяч — у 88-летнего мужчины.

Полиция завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Оперативники установили личность злоумышленника и его машину. Его объявили в розыск.

Подозреваемого остановили на посту ДПС «Дягилевский». 26-летнего мужчину задержали.

«В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям», — отметили в пресс-службе.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

Одобрено рунетом. Топ книг известных блогеров

«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 18 976
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 627
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 408
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 13 063
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 577
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум