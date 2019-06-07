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13:53, 7 июня 2019 100
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На концерте «Руки вверх» рязанцев осыпали тысячей воздушных шаров. Видео

На концерте «Руки вверх» рязанцев осыпали тысячей воздушных шаров. Видео

На концерте «Руки вверх» рязанцев осыпали тысячей воздушных шаров. Выступление прошло в четверг, 6 июня, в ДС «Олимпийский». Концерт собрал несколько тысяч человек.

Вместе с Сергеем Жуковым на сцене выступили «Отпетые мошенники». В завершении концерта рязанцев осыпали тысячей розовых воздушных шаров.

«Рязань, концерты у вас ну оооочень громкие:) Спасибо, что знаете наизусть все новинки! Спасибо за все чувства и эмоции! Всегда рады петь для вас и уже мечтаем вернуться снова! Ваши рукивверх (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — написал Жуков в своем Instragram после концерта.


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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать💖 Это было незабываемо, атмосфера была невероятная💃СПАСИБО @sezhukov за концерт! Это было настолько круто, что не описать словами👍🏻Горло болит, ноги гудят, но я счастлива! Всегда хочется вернуться в своё счастливое детство, а первая ассоциация с детством - это #рукивверх ❤️ Мы просто растопили лёд💦 На нашей эстраде нет аналогов Сергея Жукова и его творчества! Несколько поколений выросло на его песнях! Все запоминающиеся события молодости связаны с его музыкой! Буря эмоций😍 Спасибо за возможность пережить эту ностальгию и вернуться ненадолго в беззаботное детство🙏🏻 #сергейжуков #рукивверхрязань #рязань #концертрукивверх #когдамыбылимолодыми #счастье #спасибо

Публикация от СВЕТЛАНА ИВЛЕВА🍒 (@svetlana_ivleva_)

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