Депутаты рязанской облдумы помогли многодетной семье погорельцев купить новый дом

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Депутаты рязанской облдумы от «Единой России» помогли многодетной семье погорельцев купить новый дом. Об этом написал региональный
Дом семьи Корецких из Старожиловского района пострадал в марте во время пожара. Без крова, документов и вещей остались семеро детей — мальчики трех, четырех, девяти, 17 лет и девочки пяти, 12, 13 лет — и их родители.
В пятницу, 7 июня, многодетная семья Корецких из Старожиловского района обрела свой дом.
Новый дом c земельным участком стоимостью 1 миллион 500 тысяч рублей приобретен на средства материнского капитала и спонсоров. Существенный вклад в сбор средств внес депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Подоль, который оказал финансовую помощь в размере 900 тысяч рублей.
«Узнал о беде Корецких и не смог остаться в стороне. Поначалу семья намеревалась строить новый дом, я предложил помочь стройматериалами, — рассказал Подоль. — Однако позже супруги нашли лучший вариант: готовый к проживанию таунхаус с земельным участком площадью 12 соток в соседней деревне Шелковой. Сам дом большой, более 100 квадратных метров, в нем будет комфортно многодетной семье».
Депутат Рязанской областной, член фракции «Единая Россия» Думы Виталий Крючков также не остался в стороне. Он приобрел мебель, для дома.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.