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17:56, 7 июня 2019 369
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Депутаты рязанской облдумы помогли многодетной семье погорельцев купить новый дом

Депутаты рязанской облдумы помогли многодетной семье погорельцев купить новый дом

Депутаты рязанской облдумы от «Единой России» помогли многодетной семье погорельцев купить новый дом. Об этом написал региональный сайт партии.

Дом семьи Корецких из Старожиловского района пострадал в марте во время пожара. Без крова, документов и вещей остались семеро детей — мальчики трех, четырех, девяти, 17 лет и девочки пяти, 12, 13 лет — и их родители.

В пятницу, 7 июня, многодетная семья Корецких из Старожиловского района обрела свой дом.

Новый дом c земельным участком стоимостью 1 миллион 500 тысяч рублей приобретен на средства материнского капитала и спонсоров. Существенный вклад в сбор средств внес депутат Рязанской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Подоль, который оказал финансовую помощь в размере 900 тысяч рублей.

«Узнал о беде Корецких и не смог остаться в стороне. Поначалу семья намеревалась строить новый дом, я предложил помочь стройматериалами, — рассказал Подоль. — Однако позже супруги нашли лучший вариант: готовый к проживанию таунхаус с земельным участком площадью 12 соток в соседней деревне Шелковой. Сам дом большой, более 100 квадратных метров, в нем будет комфортно многодетной семье».

Депутат Рязанской областной, член фракции «Единая Россия» Думы Виталий Крючков также не остался в стороне. Он приобрел мебель, для дома.


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