В Липецке отпразднуют день эколога. Программа мероприятий

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Итоги всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в Липецке подведут 5 июня. Об этом сообщил
В 12:00 в парке Победы высадят туи на «Аллее экологов».
В 15:00 на «Липецком городище» состоится концертная программа и торжественная церемония награждения активных участников экологических проектов — фестиваля «Цветущий Липецк», городских конкурсов по раздельному сбору отходов и макулатуры, а также благотворительного конкурса «Доброе дело».
В финале праздника на сцену пригласят лучших по итогам «Дней защиты от экологической опасности».
5 июня отмечается сразу два праздника — всемирный день окружающей среды и День эколога России.
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