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В Калуге движение по Окружной ограничат до осени. Об этом написал
Перекрытие произойдет на втором километре трассы Р-132 расположенном на мосту через реку Суходрев. До 20 сентября половину моста закроют для транспорта.
Связано это с плановыми работами.
Ограничения уже действуют.
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