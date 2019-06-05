Строительство «Пятерочки» в Мирном одобрили по итогам слушаний

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Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект планировки застроенной территории в границах улиц Добролюбова, Дорожной, 1-го и 2-го Лесного проезда по обращению ООО «Новый район». Соответствующее заключение опубликовали в среду, 5 июня.
На территории
Кроме того, на участке хотят возвести новую трансформаторную подстанцию, обустроить парковку на 61 машино-место и провести ливневки.
На площадке располагаются два одноэтажных дома, которые планируют реконструировать.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.