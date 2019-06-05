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С банковской карты жителя Липецкой области украли 80 тысяч рублей. Об этом сообщил
В полицию 4 июня обратился 41-летний житель Данковского района с заявлением о том, что неизвестный с его кредитной карты украл 80 600 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель.
Установлено, что потерпевший и подозреваемый вместе распивали алкогольные напитки. Когда спиртное закончилось, потерпевший дал свою кредитную карту собутыльнику. Злоумышленник купил все необходимое, а затем снял с карты 80 600 рублей на личные нужды, о чем не сообщил хозяину кредитки.
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
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