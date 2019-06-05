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Николай Любимов подарил холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ. Об этом сообщил
Презент вручила первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Она пожелала Валерии Шилкиной больших успехов в творчестве и в жизни, счастья и новых ярких побед.
Напомним, в среду, 4 июня,
После этого политик поинтересовался, чем он может помочь молодой певице. Та попросила новый холодильник.
Отметим, 16-летняя Валерия Шилкина растет в приемной семье. Биологическая мать умерла, когда ей было около года, отец злоупотреблял алкоголем, его лишили родительских прав.
Ранее жительница Сасова
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.