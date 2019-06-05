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12:09, 5 июня 2019 354
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Любимов подарил холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ

Любимов подарил холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ

Николай Любимов подарил холодильник участнице шоу «Ты супер» на НТВ. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Презент вручила первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Она пожелала Валерии Шилкиной больших успехов в творчестве и в жизни, счастья и новых ярких побед.

Напомним, в среду, 4 июня, губернатор посетил репетицию девушки в Сасове. Рязанка спела для главы региона песню «Ты неси меня река» группы «Любэ».

После этого политик поинтересовался, чем он может помочь молодой певице. Та попросила новый холодильник.

Отметим, 16-летняя Валерия Шилкина растет в приемной семье. Биологическая мать умерла, когда ей было около года, отец злоупотреблял алкоголем, его лишили родительских прав.

Ранее жительница Сасова дошла до полуфинала шоу «Ты супер» на НТВ.


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