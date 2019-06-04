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В Рязани пройдет второй этап чемпионата России по ралли-кроссу. Об этом сообщили организаторы соревнований.
На этап приедут около 60 спортсменов из 30 городов России. Пилоты выступят в пяти дивизионах: «Д2-Юниор», самый многочисленный класс «Национальный», динамичный класс «Д2Н» на «Рено-Логан» и самые быстрые классы «Суперавто» и «Супер-1600».
В субботу, 8 июня, пройдут первые три серии квалификационных заездов, которые начнутся в 11:15. А в воскресенье, 9 июня, пройдет официальное открытие, которое начнется в 10:30 с парада пилотов.
На площадке пройдет выставка машин от студии и магазина ProSound и от команды «62 Hz team».
Вход для всех зрителей бесплатный.
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