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14:14, 4 июня 2019 251
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Рязанца осудили за незаконное хранение наркотиков

Рязанца осудили за незаконное хранение наркотиков

Рязанца осудили за незаконное хранение наркотиков. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2019 года осужденный обнаружил кусты дикорастущей конопли в Шилове. Понимая, что растение является наркосодержащим, он сорвал листья и соцветия конопли. Спустя некоторое время мужчина привлек внимание сотрудников полиции, которые обнаружили и изъяли хранящуюся при нем коноплю.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.


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