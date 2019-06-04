Губернатору показали 105-летнюю сасовскую школу

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николаю Любимову показали 105-летнюю сасовскую школу №106. Во вторник, 4 июня, губернатор посетил учебное заведение 1914 года постройки в рамках рабочей поездки.
Сначала политик возложил цветы к мемориальным доскам оружейника Николая Макарова и местных героев Великой Отечественной. Затем вместе с директором он осмотрел учебные кабинеты, спортзал, кабинет химии и буфет.
В 2018 году на 33 миллиона из резервного фонда президента в школе капитально отремонтировали основное здание (фасад, крыльцо, стены), начальную школу и спортзал, благоустроили территорию, заменили электропроводку и пожарную сигнализацию.
Директор школы отметила, что родители принимали участие в переезде и отмывке школы после ремонта.
Любимов пообщался с юнармейцами, которые летом занимаются в школе военной и строевой подготовкой. Он выразил надежду, что те будут достойно учиться и брать пример с героев Великой Отечественной, которые получали образование в школе №106.
В беседе с журналистами губернатор отметил, что до работ школа была в плохом состоянии и с ремонтом нельзя было тянуть. «В итоге удалось сделать яркую современную школу в старом здании», — заключил он.
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