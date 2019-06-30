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С 1 июля в Рязани подорожает газ. Соответствующее постановление с новыми тарифами опубликовала региональная энергетическая комиссия.
Согласно ему, тысяча кубометров газа для плиты или колонки будет стоить 6 917 рублей (+212 к текущим расценкам), для обоих агрегатов одновременно — 6 370 рублей (+195).
Газ для отопления и выработки электричества будет стоить 5 941 рубля за тысячу кубометров (+182).
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