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Рязанский молокозавод незаконно сливал отходы в реку. Об этом сообщил
Установлено, что с октября 2018 по май 2019 года Захаровский молочный завод осуществлял незаконный сброс сточных вод в ручей.
По данному факту прокуратурой района в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Министерством природопользования Рязанской области назначило предпринимателю штраф, размер которого не называется.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.