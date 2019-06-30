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19:39, 30 июня 2019 349
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Рязанский молокозавод незаконно сливал отходы в реку

Рязанский молокозавод незаконно сливал отходы в реку

Рязанский молокозавод незаконно сливал отходы в реку. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что с октября 2018 по май 2019 года Захаровский молочный завод осуществлял незаконный сброс сточных вод в ручей.

По данному факту прокуратурой района в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Министерством природопользования Рязанской области назначило предпринимателю штраф, размер которого не называется.


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