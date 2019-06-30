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20:48, 30 июня 2019 141
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Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор региона, в воскресенье все пострадавшие получат по десять тысяч рублей.

Напомним, из-за наводнения в Иркутской области погибли пять человек, 97 госпитализированы.

Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По данным МЧС, погибли почти 200 голов скота и более 30 лошадей.

В области ввели режим ЧС.


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