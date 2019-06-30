Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

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Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе. Об этом сообщил
«Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор региона, в воскресенье все пострадавшие получат по десять тысяч рублей.
Напомним, из-за наводнения в Иркутской области
Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью. По
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.