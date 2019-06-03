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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани перестала ходить маршрутка №42. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила ГТРК «
Маршрут соединяет Недостоево, Приокский, Канищево и Московское шоссе: он начинается у «Русской кожи» и заканчивается на улице Новаторов. Перевозку осуществляло «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №5» на основании свидетельства, срок которого истек 2 июня.
Среди перевозчиков объявили конкурс. Победителя назовут к середине июля. «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №5» участвует в конкурсе, но попросило у мэрии разрешения работать во время его проведения для удобства пассажиров.
«Либо конкурс надо было проводить раньше, либо соответственно разрешить нам осуществлять перевозки на эти полтора месяца, с того момента как свидетельство было закончено до выявления победителя конкурса. Администрация говорит, что тоже законных оснований для продления нам лицензии у них нет», — сказал заместитель гендиректора по эксплуатации «Рязанского пассажирского автотранспортного предприятия №5» Денис Комягин.
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