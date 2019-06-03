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12:04, 3 июня 2019 124
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В Рязани открылась выставка знаменитых работ Пабло Пикассо

В Рязани открылась выставка знаменитых работ Пабло Пикассо

В субботу, 1 июня, в художественном музее имени Пожалостина открылась выставка работ Пабло Пикассо «Параграфы».

Здесь представлены более шестидесяти литографий из частных зарубежных собраний, которые знакомят с самыми знаменитыми периодами жизни художника. Тематически экспозиция состоит из 16 разделов, отражающих «параграфы» творчества мастера.

Посетители выставки увидят так называемые «голубой» и «розовый» периоды творчества Пабло Пикассо — женские портреты, а также эскизы к одной из самых его знаменитых работ — «Гернике».

Посмотреть картины можно будет до 11 августа. Выставка работает с 11:00 до 18:00, по четвергам до 20:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Телефон для справок (4912) 44-18-83.

Фото с сайта vezdekultura.ru


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