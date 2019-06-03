В Пронской райбольнице открыли кабинет неотложной помощи

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В Пронской районной больнице открыли кабинет неотложной помощи. Об этом сообщил
График работы кабинета доврачебной помощи — с 15:00 до 22:00 ежедневно, кроме выходных. Отмечается, что это связано с окончанием работы амбулаторно-поликлинической службы.
«Как правило, прием пациентов в поликлинике завершается в 15 часов, поэтому принято решение организовать работу „неотложного“ кабинета для того, чтобы местные жители были обеспечены доступной медицинской помощью», — говорится в сообщении.
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