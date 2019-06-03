В минздраве пояснили, почему детей не пускают к пациентам ОДКБ

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
В рязанском минздраве пояснили, почему детей не пускают в стационар ОДКБ имени Дмитриевой. В ведомстве уточнили, что запрет связан с санитарно-эпидемиологическим требованиям.
«В больнице лечатся дети с различными заболеваниями, в том числе и ослабленные, для которых смертельно опасны инфекции. Для этих пациентов опасно также контактировать с детьми, которым недавно сделали прививку живой вакциной», — отметили в минздраве.
Когда ребенок поступает в ОДКБ на лечение, его представитель подписывает согласие с общим режимом больницы. Родителям выдают памятку о правилах поведения в стационаре. Навещать пациентов можно по будням с 16:00 до 19:00.
Напомним, в воскресенье, 2 июня, подписчики группы «
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.