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16:02, 3 июня 2019 411
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В минздраве пояснили, почему детей не пускают к пациентам ОДКБ

В минздраве пояснили, почему детей не пускают к пациентам ОДКБ

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

В рязанском минздраве пояснили, почему детей не пускают в стационар ОДКБ имени Дмитриевой. В ведомстве уточнили, что запрет связан с санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«В больнице лечатся дети с различными заболеваниями, в том числе и ослабленные, для которых смертельно опасны инфекции. Для этих пациентов опасно также контактировать с детьми, которым недавно сделали прививку живой вакциной», — отметили в минздраве.

Когда ребенок поступает в ОДКБ на лечение, его представитель подписывает согласие с общим режимом больницы. Родителям выдают памятку о правилах поведения в стационаре. Навещать пациентов можно по будням с 16:00 до 19:00.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, подписчики группы «Типичная Рязань» возмутились, что пациентов ОДКБ не могут навестить дети.


© RZN.info

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