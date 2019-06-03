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В Липецке девушка выпала из окна дома №11 по проспекту Мира. Об этом написал интернет-портал «
По рассказам очевидцев, это произошло в воскресенье, 2 июня, в микрорайоне Новолипецк. Как стало известно изданию, падение с высоты стало для нее смертельным.
Причины трагедии пока неизвестны.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.