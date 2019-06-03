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16:05, 3 июня 2019
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Рязанцам разрешили купаться на 48 пляжах. Список
Региональное ГУ МЧС опубликовало список открывшихся с 1 июня пляжей. Всего в него вошли 48 точек:
Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;
Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;
Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;
Рязань пляж «Борки-3»;
Рязань, поселок Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;
Рязань, поселок Солотча, река Старица, «Санаторий Старица»;
Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово, озеро Велье;
Рязанский район, Заборьевское сельское посление, озеро Уржинское;
Рязанский район, Ласковское сельское посление, озеро Ласковское;
Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;
Александро-Невский район, село Нижний Якимец, водохранилище «Немецкий»;
Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;
Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
Захаровский район, село Захарово, ручей Жрака;
Кораблинский район, деревня Григорьевское, река Ранова;
Милославский район, Милославское, река Мокрая Полотебня (правый берег);
Милославский район, Милославское, река Мокрая Полотебня (левый берег);
Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;
Скопинский район, Корнеевское сельское поселение, река Старый Келец;
Скопинский район, село Делехово, пруд на реке Теменка;
Старожиловский район, улица Конезаводская, река Истья;
Ряжск, река Хупта;
Шиловский район, Шилово, село Борок;
Шилово, река Ока, «Нерский парк»;
Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;
Сапожковский район, Михеевское, село Кривель, река Пара;
Сараевский район, Сараи, река Верда;
Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;
Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;
Спасский район, город Спасск, улица Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;
Спасский район, город Спасск, Спасский затон, пляж «Дачный»;
Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;
Касимовский район, Сынтул, озеро Сынтул;
Пителинский район, село Потапьево, река Пет;
Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера»;
Клепиковский район, Оськинское, деревня Селезнево, озеро Чистое;
Ермишинский район, Ермишь, пруд Ермишь;
Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;
Кадомский район, Кадом, река Мокша;
Сасовский район, село Устье, река Цна.
Пляжи в детских оздоровительных лагерях:
Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;
Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж ДОЛ «Лучезарный»;
Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Озёрный»;
Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Звёздный»;
Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДООЦ «Лазурный»;
Спасский район, поселок Спиртзаводской, ДОЛ «Орбита»;
Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж ДОЛ «Радуга»;
Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново пляж СОЛ «Дружба» ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец».
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