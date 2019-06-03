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16:05, 3 июня 2019 223
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Рязанцам разрешили купаться на 48 пляжах. Список

Рязанцам разрешили купаться на 48 пляжах. Список

Региональное ГУ МЧС опубликовало список открывшихся с 1 июня пляжей. Всего в него вошли 48 точек:

  • Рязань, озеро Ореховое, пляж «Городской»;
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-1»;
  • Рязань, Борковской карьер, пляж «Борки-2»;
  • Рязань пляж «Борки-3»;
  • Рязань, поселок Солотча, река Старица, пляж «Лысая гора»;
  • Рязань, поселок Солотча, река Старица, «Санаторий Старица»;
  • Рязанский район, сельское поселение Дубровическое, село Алеканово, озеро Велье;
  • Рязанский район, Заборьевское сельское посление, озеро Уржинское;
  • Рязанский район, Ласковское сельское посление, озеро Ласковское;
  • Рязанский район, село Поляны, озеро Жидень «Окская жемчужина»;
  • Александро-Невский район, село Нижний Якимец, водохранилище «Немецкий»;
  • Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, водохранилище Рязанской ГРЭС;
  • Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
  • Захаровский район, село Захарово, ручей Жрака;
  • Кораблинский район, деревня Григорьевское, река Ранова;
  • Милославский район, Милославское, река Мокрая Полотебня (правый берег);
  • Милославский район, Милославское, река Мокрая Полотебня (левый берег);
  • Скопинский район, село Успенское, пруд на реке Вослебовка;
  • Скопинский район, Корнеевское сельское поселение, река Старый Келец;
  • Скопинский район, село Делехово, пруд на реке Теменка;
  • Старожиловский район, улица Конезаводская, река Истья;
  • Ряжск, река Хупта;
  • Шиловский район, Шилово, село Борок;
  • Шилово, река Ока, «Нерский парк»;
  • Путятинский район, деревня Александровка, водоем ГТС, река Нетрожь;
  • Сапожковский район, Михеевское, село Кривель, река Пара;
  • Сараевский район, Сараи, река Верда;
  • Чучковский район, село Ункосово, водохранилище;
  • Ухоловский район, деревня Клинок, река Лучка;
  • Спасский район, город Спасск, улица Набережная, Спасский затон, пляж «Центральный»;
  • Спасский район, город Спасск, Спасский затон, пляж «Дачный»;
  • Касимов, микрорайон «Затон», река Ока;
  • Касимовский район, Сынтул, озеро Сынтул;
  • Пителинский район, село Потапьево, река Пет;
  • Клепиковский район, деревня Полушкино, река Пра, пляж турбазы «Мещера»;
  • Клепиковский район, Оськинское, деревня Селезнево, озеро Чистое;
  • Ермишинский район, Ермишь, пруд Ермишь;
  • Шацкий район, село Тарадеи, река Тарадея;
  • Кадомский район, Кадом, река Мокша;
  • Сасовский район, село Устье, река Цна.

Пляжи в детских оздоровительных лагерях:

  • Спасский район, село Кирицы, река Кирица, пляж ДТС «Кирицы»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Выползовское, пляж ДОЛ «Лучезарный»;
  • Спасский район, деревня Сумбулово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Озёрный»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДОЛ «Звёздный»;
  • Спасский район, село Выползово, озеро Сельное, пляж ДООЦ «Лазурный»;
  • Спасский район, поселок Спиртзаводской, ДОЛ «Орбита»;
  • Клепиковский район, деревня Лункино, озеро Белое, пляж ДОЛ «Радуга»;
  • Клепиковский район, деревня Владычино, озеро Мартыново пляж СОЛ «Дружба» ГОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец».

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