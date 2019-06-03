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В субботу, 1 июня, сеть клиник «Прайм-стоматогия» провела для рязанцев «День добра — День бобра». Праздник приурочили ко Дню детей и дню рождения филиала клиники на Советской Армии, 9.
Мероприятие прошло в сквере имени Александрова, где в прошлом году открыли парковую скульптуру Бобра Стомми — символа клиник «Прайм-стоматология» и героя детских сказок.
«Вместе с гостями праздника „Прайм-стоматология“ поддержала и добрую традицию — потри зубки бобру и сам обзаведешься крепкими и здоровыми зубами», — рассказали представители сети клиник.
Детей развлекали ведущий, ди-джей, зеркальные люди, бесплатный аквагрим и воздушные шарики, танцы с ростовыми куклами.
«Особый подход к детям — визитная карточка „Прайм-стоматологии“. Это первая стоматологическая клиника, открывшая полноценное детское отделение, а затем и первую специализированную частную стоматологию для детей. Здесь работают 20 добрых детских докторов, и 8 стоматологов-ортодонтов 7 дней в неделю», — подчеркнули в клинике.
Отмечается, что по версии федеральной премии бизнеса OPEN FRIENDLY BUSINESS «Прайм-стоматологию» признали самым дружелюбным по отношению к детям бизнесом в России.
«В „Прайм-стоматологии“ вы не услышите ужасающих звуков бормашины. Здесь есть все для комфортного пребывания — большие аквариумы с морскими рыбами, живописные рисунки на стенах по мотивам сказок про Бобра Стомми, игровые комнаты с мультиками, а также комната отдыха, где есть возможность выпить чай или кофе. Маленькие пациенты у кабинета могут поиграть, порисовать, а на приеме у стоматолога в кресле — посмотреть мультики», — рассказали специалисты.
Они также добавили, что в клинике работают аниматоры, которые могут провести экскурсию и поиграть с ребенком перед приемом.
Кроме того, на базе клиник в собственном лекционном зале проходят бесплатные интерактивные «Уроки здоровья» для школьников Рязанской области.
«Клиника является социально-активной, неравнодушной к проблемам общества компанией и всячески это пропагандирует. Например, за прошедший месяц „Прайм-стоматология“ собрала более 100 тысяч рублей в помощь Елатомскому детскому дому-интернату. На протяжении последнего месяца с каждого установленного дентального импланта тысяча рублей шла в помощь детям. Совсем скоро там будет обустроена детская площадка и установлено специальное дорогостоящее оборудование для того, чтобы у детей с ограниченными возможностями здоровья была возможность играть», — говорится в сообщении.
В 2018 году «Прайм-стоматология» совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей Рязанской области уже подарила Елатомскому детскому дому-интернату новый автомобиль «ГАЗель» и провела ремонт части помещений.
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