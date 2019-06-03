Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:20, 3 июня 2019 99

«Прайм-стоматогия» провела для рязанцев праздник «День добра — День бобра»

«Прайм-стоматогия» провела для рязанцев праздник «День добра — День бобра»

В субботу, 1 июня, сеть клиник «Прайм-стоматогия» провела для рязанцев «День добра — День бобра». Праздник приурочили ко Дню детей и дню рождения филиала клиники на Советской Армии, 9.

Мероприятие прошло в сквере имени Александрова, где в прошлом году открыли парковую скульптуру Бобра Стомми — символа клиник «Прайм-стоматология» и героя детских сказок.

«Вместе с гостями праздника „Прайм-стоматология“ поддержала и добрую традицию — потри зубки бобру и сам обзаведешься крепкими и здоровыми зубами», — рассказали представители сети клиник.

Детей развлекали ведущий, ди-джей, зеркальные люди, бесплатный аквагрим и воздушные шарики, танцы с ростовыми куклами.

«Особый подход к детям — визитная карточка „Прайм-стоматологии“. Это первая стоматологическая клиника, открывшая полноценное детское отделение, а затем и первую специализированную частную стоматологию для детей. Здесь работают 20 добрых детских докторов, и 8 стоматологов-ортодонтов 7 дней в неделю», — подчеркнули в клинике.

Отмечается, что по версии федеральной премии бизнеса OPEN FRIENDLY BUSINESS «Прайм-стоматологию» признали самым дружелюбным по отношению к детям бизнесом в России.

«В „Прайм-стоматологии“ вы не услышите ужасающих звуков бормашины. Здесь есть все для комфортного пребывания — большие аквариумы с морскими рыбами, живописные рисунки на стенах по мотивам сказок про Бобра Стомми, игровые комнаты с мультиками, а также комната отдыха, где есть возможность выпить чай или кофе. Маленькие пациенты у кабинета могут поиграть, порисовать, а на приеме у стоматолога в кресле — посмотреть мультики», — рассказали специалисты.

Они также добавили, что в клинике работают аниматоры, которые могут провести экскурсию и поиграть с ребенком перед приемом.

Кроме того, на базе клиник в собственном лекционном зале проходят бесплатные интерактивные «Уроки здоровья» для школьников Рязанской области.

«Клиника является социально-активной, неравнодушной к проблемам общества компанией и всячески это пропагандирует. Например, за прошедший месяц „Прайм-стоматология“ собрала более 100 тысяч рублей в помощь Елатомскому детскому дому-интернату. На протяжении последнего месяца с каждого установленного дентального импланта тысяча рублей шла в помощь детям. Совсем скоро там будет обустроена детская площадка и установлено специальное дорогостоящее оборудование для того, чтобы у детей с ограниченными возможностями здоровья была возможность играть», — говорится в сообщении.

В 2018 году «Прайм-стоматология» совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей Рязанской области уже подарила Елатомскому детскому дому-интернату новый автомобиль «ГАЗель» и провела ремонт части помещений.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир

Добро пожаловать в человейники! Какие угрозы исходят от микроскопических квартир 1

Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 510
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 838
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:46, 31 мая 2019 16 034
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 16 012
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
16:17, 21 мая 2019 13 766
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум