Под Тулой минивэн съехал в кювет, есть пострадавшие

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Под Тулой автомобиль Opel съехал в кювет. Об этом сообщил
ДТП произошло в ночь со 2 на 3 июня в 02:24. На 274 километре трассы М-4 «Дон» автомобиль Opel Vivaro съехал в кювет.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой.
Отмечается, что в ДТП пострадали несколько человек.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.
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