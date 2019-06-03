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9:52, 3 июня 2019 817
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Под Тамбовом загорелись «Мазда» и фура, один человек погиб

Под Тамбовом загорелись «Мазда» и фура, один человек погиб

Под Тамбовом загорелись «Мазда» и фура. Об этом написало информационное агентство «Онлайн-Тамбов».

ДТП произошло на 15 километре автодороги «Северный обход». 43-летний водитель автомобиля Mazda 6 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом.

От удара машины вылетели в кювет и загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mazda скончался на месте. Водителю фуры и его 40-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.

Движение по автодороге временно ограничили.

Фото группы «ВКонтакте» «Тамбов»


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