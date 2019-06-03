Под Тамбовом загорелись «Мазда» и фура, один человек погиб

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Под Тамбовом загорелись «Мазда» и фура. Об этом написало информационное агентство «
ДТП произошло на 15 километре автодороги «Северный обход». 43-летний водитель автомобиля Mazda 6 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом.
От удара машины вылетели в кювет и загорелись.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mazda скончался на месте. Водителю фуры и его 40-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь.
Движение по автодороге временно ограничили.
Фото группы «ВКонтакте» «Тамбов»
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