Ночная авария с тремя машинами на Первомайском проспекте попала на видео

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Авария, которая произошла в ночь на 3 июня на Первомайском проспекте попала на видео. Ролик опубликовали в группе «
На кадрах видно, что девушка на ВАЗ-2115 проехала на «красный», двигаясь в сторону «Дома художника». При этом на зеленый сигнал светофора двигался Kia, поворачивающий налево.
Машины
Отметим, что девушка-водитель смогла самостоятельно выбраться из машины.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?