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Начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалева, которого задержали 3 июня, предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Об этом передает «
По данным портала, Ковалева задержали на 48 часов и доставили в Москву, где в ближайшие дни должен решиться вопрос об избрании меры пресечения. Расследованием дела занимается СК России.
Напомним, ранее стало известно, что в квартире Игоря Ковалева и его рабочем кабинете
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