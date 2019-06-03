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11:25, 3 июня 2019 304
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Иди в свой двор! В Песочне огородили детскую площадку

Иди в свой двор! В Песочне огородили детскую площадку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Песочне огородили детскую площадку. В понедельник, 3 июня, в мэрии пояснили, что это сделали по решению собственников.

Площадка находится во дворе домов №№ 22,24 на улице Советской Армии. Его благоустроили по программе «Формирование современной городской среды». Согласно правилам, минимальные работы (ремонт проездов, установка, скамеек, урн и фонарей) выполняют без финансового участия собственников квартир. За установку игрового оборудования им нужно доплатить не менее десяти процентов от общей стоимости работ. Жильцы домов №№ 22 сделали это. На общем собрании они приняли площадку в состав общего имущества и решили содержать ее за свой счет.

«В целях сохранности установленного детского оборудования общее собрание собственников помещений дома № 22 по улице Советской Армии приняло решение об ограждении детской площадки», — уточнили в мэрии.


© RZN.info

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