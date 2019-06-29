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Пьяный рязанец угнал и разбил автомобиль своей подруги. Об этом сообщил
Установлено, что в декабре 2018 года осужденный находился в гостях у своей знакомой, где они выпивали. Обнаружив на шкафу ключи от автомобиля, принадлежащие отцу знакомой, и воспользовавшись тем, что в доме все спят, мужчина взял их и угнал автомобиль. Однако во время езды не справился с управлением и съехал в кювет.
Суд приговорил мужчину к ограничению свободы сроком на год.
Приговор не вступил в законную силу.
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