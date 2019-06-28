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15:19, 28 июня 2019 192
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию дома животных

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию дома животных

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, в котором утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документы опубликованы в пятницу на сайте правительства.

«Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели», — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно постановлению, если животное приобретено до 1 января 2020 года, оно остается на содержании у владельца. Уточняется, что запрет не распространяется на случаи содержания таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее.

Полный список можно прочитать здесь.


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