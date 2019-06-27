В рязанской селе рядом с загоревшимся лесом проверили качество воздуха

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Фото: Pixabay.com
В рыбновском селе Шехмино рядом с загоревшимся лесом проверили качество воздуха. Об этом
Пробы воздуха брали в среду, 26 июня, с 12:20 до 16:20. Специалисты проверяли качество по различным компонентам. Загрязняющих веществ эксперты не нашли.
«Результаты замеров атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативам», — отметили в минприроды.
Напомним, 26 июня глава МЧС
Фото рязанского минприроды
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