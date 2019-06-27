Глава МЧС облетел лесные пожары в Рязанской области

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Глава МЧС Евгений Зиничев облетел территорию двух лесных пожаров в Рязанской области. Об этом
Пожар на
«Созданная группировка сил и средств достаточна для локализации и ликвидации в кратчайшие сроки всех очагов природных пожаров», — говорится в сообщении.
Министр поручил контролировать соблюдение особого противопожарного режима и оперативно проверять термические точки, зарегистрированные средствами космического мониторинга. Он также велел разъяснить населению ситуацию, чтобы не допустить паники.
«Люди должны быть уверенны, что они находятся под надежной защитой», — сказал глава МЧС.
Напомним, во вторник, 26 июня, сообщалось, что за сутки площадь лесного пожара в Рязанской области
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