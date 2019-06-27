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8:39, 27 июня 2019 1 182
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Глава МЧС облетел лесные пожары в Рязанской области

Глава МЧС облетел лесные пожары в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев облетел территорию двух лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщил сайт ведомства.

Пожар на границе с Мордовией локализовали. Площадь второго (на границе Рязанской области и Подмосковья) составляет более 270 гектаров. Огонь тушат 364 сотрудника МЧС при помощи 45 единиц техники, в том числе трех вертолетов и одного самолета ИЛ-76.

«Созданная группировка сил и средств достаточна для локализации и ликвидации в кратчайшие сроки всех очагов природных пожаров», — говорится в сообщении.

Министр поручил контролировать соблюдение особого противопожарного режима и оперативно проверять термические точки, зарегистрированные средствами космического мониторинга. Он также велел разъяснить населению ситуацию, чтобы не допустить паники.

«Люди должны быть уверенны, что они находятся под надежной защитой», — сказал глава МЧС.

Напомним, во вторник, 26 июня, сообщалось, что за сутки площадь лесного пожара в Рязанской области выросла на 150 гектаров. В Рыбновском районе ввели режим ЧС, но жителей ближайших к пожару деревень эвакуировать не планируют.

Фото с сайта МЧС


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