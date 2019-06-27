В МЧС прокомментировали эвакуацию ТРЦ «Круиз»

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Пожарная тревога в ТРЦ «Круиз» оказалась ложной. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Прибывшие на место два пожарных расчета возгорания не зафиксировали.
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Рязани из-за подозрения на пожар
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