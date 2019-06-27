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Протестовавший у Минстроя рязанец не брал разрешение на строительство дома в «Есенинской Руси». В пресс-службе правительства региона
Напомним, житель деревни Костино в среду, 26 июня, облился бензином у здания Минстроя в Москве и,
В Минстрое пояснили, что мужчина требовал снять запрет на строительство его дома, наложенный в связи с ранее установленными охранными зонами Есенинских мест.
В правительстве отметили, что рязанец вместе с женой воспитывает троих детей, семья живет в родительском доме. В июне прошлого года мужчина взял в долгосрочную аренду участок площадью два гектара в селе Пощупово.
7 июня многодетный отец обратился на личном приеме к главе администрации района с вопросом строительства дома на арендованной земле. Ему пояснили, что выдачу разрешений на строительство на территории достопримечательного места «Есенинская Русь» приостановили. При этом требования, которыми нужно руководствоваться при строительстве в границах территории объекта культурного наследия федерального значения,
Супруга рязанца ранее рассказала,
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