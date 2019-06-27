А что в кино? «Курск», «Битва за Землю» и другие новинки

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В последнюю неделю июня зрителей ожидает большое количество новинок кино. Среди такого обилия фильмов каждый найдет себе фильм по вкусу.
Среди наиболее заметных новинок этой недели — французский фильм «Курск» режиссера Томаса Винтерберга, основанный на книге Роберта Мура о катастрофе российской подводной лодки «Курск».
Фантастический фильм «Битва за Землю» режиссера Руперта Уайатта рассказывает о захвате Земли инопланетянами, которые очень быстро установили собственные порядки.
Режиссер нашумевшего фильма «Хороший мальчик» Оксана Карас выпускает свою новую работу — мелодраму «Выше неба».
Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» рассказывает историю, основанную на реальных событиях — захвате шведского банка в 1973 году.
Также среди новинок этой недели есть и документальный фильм — «Аполлон-11», рассказывающий о первом полете американцев на Луну в 1969 году.
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