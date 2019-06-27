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22:49, 27 июня 2019 334
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А что в кино? «Курск», «Битва за Землю» и другие новинки

А что в кино? «Курск», «Битва за Землю» и другие новинки

В последнюю неделю июня зрителей ожидает большое количество новинок кино. Среди такого обилия фильмов каждый найдет себе фильм по вкусу.

Среди наиболее заметных новинок этой недели — французский фильм «Курск» режиссера Томаса Винтерберга, основанный на книге Роберта Мура о катастрофе российской подводной лодки «Курск».

Фантастический фильм «Битва за Землю» режиссера Руперта Уайатта рассказывает о захвате Земли инопланетянами, которые очень быстро установили собственные порядки.

Режиссер нашумевшего фильма «Хороший мальчик» Оксана Карас выпускает свою новую работу — мелодраму «Выше неба».

Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» рассказывает историю, основанную на реальных событиях — захвате шведского банка в 1973 году.

Также среди новинок этой недели есть и документальный фильм — «Аполлон-11», рассказывающий о первом полете американцев на Луну в 1969 году.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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