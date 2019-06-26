RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жительница Касимова организовала наркопритон, сообщила
Оперативники выяснили, что в одном из домов в городе употребляют наркотические средства. Также местные жители рассказали, что часто замечали странных молодых людей, которые посещают двор.
Притон организовала 22-летняя девушка. Его деятельность пресекли.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ мебельном центре «4 комнаты» открылся первый в Рязани шоу-рум Диван.ру
|
cледующая новость →На время фестиваля «Дикая мята» в Алексинском районе ограничат продажу алкоголя
Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.