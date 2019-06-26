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16:01, 26 июня 2019 168
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Выехавший на «встречку» «Ауди» едва не устроил массовую аварию в Пронском районе. Видео

Выехавший на «встречку» «Ауди» едва не устроил массовую аварию в Пронском районе. Видео

В воскресенье, 23 июня, в Пронском районе едва не произошла массовая авария. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Audi с липецкими номерами выехал на «встречку», чтобы обогнать девушку на ВАЗе. Иномарка чуть не врезалась в Ford Focus, которому пришлось выехать на обочину.

По словам автора поста, за рулем Ford была беременная женщина — именно ее реакция помогла избежать ДТП, в которое могли попасть не только Audi, ВАЗ и Ford Focus, но и владельцы видеорегистратора — семья с тремя детьми.


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