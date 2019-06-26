Выехавший на «встречку» «Ауди» едва не устроил массовую аварию в Пронском районе. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 23 июня, в Пронском районе едва не произошла массовая авария. Запись с видеорегистратора опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Audi с липецкими номерами выехал на «встречку», чтобы обогнать девушку на ВАЗе. Иномарка чуть не врезалась в Ford Focus, которому пришлось выехать на обочину.
По словам автора поста, за рулем Ford была беременная женщина — именно ее реакция помогла избежать ДТП, в которое могли попасть не только Audi, ВАЗ и Ford Focus, но и владельцы видеорегистратора — семья с тремя детьми.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ тройном ДТП на дороге Тамбов-Шацк погиб мужчина. Видео
|
cледующая новость →В Калужской области закрыли подпольный цех по розливу алкоголя
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?