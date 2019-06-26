В Шацком районе открыли памятник плугу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Казачьей Слободе Шацкого района открыли памятник плугу. Об этом сообщает издательство «
Памятник появился в ОАО «Аграрий». Руководитель сельхозпредприятия Николай Цепляев рассказал, что нашел плуг в частном хозяйстве.
На памятнике есть табличка с цитатой из стихотворения Эдуарда Асадова: «Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани экстренно прооперировали полуторагодовалого ребенка с перитонитом
|
cледующая новость →В Вене прогремел мощный взрыв
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.