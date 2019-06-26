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17:48, 26 июня 2019 870
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В мэрии наградили лучших рязанских выпускников

В мэрии наградили лучших рязанских выпускников

Фото: Администрация Рязани

В среду, 26 июня, в мэрии наградили лучших рязанских выпускников. На прием пригласили 42 юношей и девушек, достигших успеха в интеллектуальной, спортивной, общественной сферах деятельности, сообщил сайт администрации.

Одаренных рязанцев поздравили глава Рязани, председатель гордумы Юлия Рокотянская и и.о. мэра Елена Сорокина.

«Вы поставили себе очень высокую планку, и нужно будет поддерживать этот заявленный уровень всю жизнь, — сказала Рокотянская. — На вас всегда будут смотреть как на лидеров — тех, на кого нужно равняться».

Сорокина отметила, что выпускники помогут сделать Рязань «городом в котором хочется жить и работать, создавать семью». Она также поблагодарила родителей выпускников и учителей.

В минувшем учебном году среди выпускников школ Рязани были победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, спортивных состязаний и творческих конкурсов всероссийского и международного уровней, а также лауреаты премии губернатора.


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